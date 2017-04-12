وكالات

اكتشفت أوليفيا هاريسون، أرملة عازف الجيتار الراحل من فرقة “بيتلز” جورج هاريسون، شعرا كتبه زوجها ولم ينشره، حسبما نشر قناة ABC التليفزيونية والتى أكدت أن مسودة الشعر كانت داخل آلة بيانو، حيث وجدتها الزوجة صدفة.

وكتب هاريسون أغنيته لصديقه، رينجو ستار، الطبال فى فرقة “بيتلز”، وسماها Hey Ringo. وقالت أوليفيا إنها تفاجأت ورينجو ستار، بما عُثر عليه، وأضافت أرملة الموسيقى الشهير أنها تريد وضع ورقة الشعر فى برواز زجاجى لتهديه إلى ستار.

ومما احتواه الشعر قول هاريسون “يا رينجو، هناك شىء لم أذكره أبدا، أريد أن أعزف الجيتار معك حتى أموت”، وعلى حد قول أوليفيا، فقد تأثر ستار بهذه الكلمات، وكان سعيدا بقراءتها، واعترف بأن جورج كان أعز أصدقائه.

يذكر أن فرقة “بيتلز” تشكلت عام 1960، واستمرت 10 سنوات، ليبدأ أعضاؤها الأربعة بعد ذلك مسيراتهم الفنية المنفردة. وقد فارق اثنان منهم الحياة، جون لينون، عام 1980، وهو فى الـ40 من عمره، وجورج هاريسون عازف الجيتار مات متأثرا بمرض السرطان عام 2001 عن 58 عاما.