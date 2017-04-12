أخبار مصر- سماء المنياوي

عقدت اللجنة الثقافية العلمية والطبية بالمجلس الأعلى للثقافة يوم الثلاثاء ندوة حول العناية بالشعر وعلاجات الصلع حاضرت فيها الدكتورة إيمان مصطفى كامل سند استاذ الجلدية بكلية الطب. وادار الندوة الدكتور حافظ شمس الدين.

واكدت د. إيمان على انه يمكن عن طريق ملاحظة حالة الشعر لدى الانسان تشخيص امراض مثل الروماتويد والذئبة الحمراء. كما يمكن اكتشاف الأمراض الوراثية من خلال تركيبة الشعر. وايضا يمكن تشخيص وجود المرض النفسي من حالة الشعر.

واكدت ان تساقط الشعر من اكثر الأمراض التي تصيب الانسان وتؤثر على حالته النفسية

وشددت استاذ الأمراض الجلدية في حديثها خلال الندوة على اهمية العناية بالشعر واكدت ان أفضل انواع الفرش لتصفيف الشعر هي الفرش الخشبية ذات النهايات الدائرية التي تعمل على تدليك فروة الرأس.

وذكرت ان التغذية السليمة ينتج عنها شعر صحي سليم مضيفة ان اهم انواع الاكل المفيد لصحة الشعر الخضروات بأنواعها وبخاصة الباذنجان.

وحول غسيل الشعر اكدت د. إيمان سند على اهمية مراعاة نوع الشعر عند اختيار الشامبو مع ضرورة تقليل مرات الغسيل مع الشعر الجاف وزيادتها أسبوعيا للشعر الدهني. واوضحت على ان استخدام البلسم بعد الشامبو يحافظ على لمعان الشعر مع الحرص على شطف الشعر جيدا وتجفيفه برقة لان الشعرة اضعف ما يكون ويترك ليجف قليلا والتسريح من أسفل لاعلى.

واكدت ان الحجاب ليس له علاقة مباشرة بتساقط الشعر لكن استخدام أغطية الرأس المصنوعة من المواد الصناعية يساعد على تقصف الشعر بسبب تكوين موجات كهروستاتيكية. واضافت ان تغطية الشعر مفيدة لسكان مناطق التلوث البيئي.

وتنصح استاذ الأمراض الجلدية بتغيير طريقة تصفيف الشعر من حين لآخر لتقليل الشد على جذر الشعرة واضافت ان كثرة استخدام المكواة والسيشوار والبيبي ليس يتلف الشعر.

واوضحت ان طول الشعر يتكحم به صفات وراثية ولا داعي للتدخل لدى الاطفال الصغار طالما ان التغذية العامة سليمة.واضافت ان من اهم أسباب الصلع هو زيادة هرمونات الذكورة وذلك للرجال والنساء بالاضافة الى الإصابة بالامراض والكميات بالذات والوجود الجينات الوراثية وسوء التغذية.

واكدت ان علاج الشعر يستغرق وقت طويل واضافت ان علاج زرع الشعر يحبان يكون في مناطق خالية تماما من اي شعر.

واوضحت انه يتم الان استخدام علاجات مثل الليزر والبلازما لتغذية الشعر واستنباته بالاضافة الى وجود بعض من العقاقير لأمراض اخرى تم اكتشاف تأثيرها الإيجابي على علاج الصلع.

وتنصح إستاد الجلدية بالاهتمام بتناول الفيتامينات واستخدام المواد الطبيعية بقدر الإمكان للعناية بالشعر.