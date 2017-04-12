بغداد - أ ش أ

قصفت الطائرات العراقية مواقع تجمع لتنظيم “داعش” الإرهابى فى محافظة نينوى على طريق (بغداد- الموصل )، أسفرت عن مقتل ما يقارب 10 إرهابيين.

وذكرت خلية الإعلام الحربى التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، فى بيان صحفى أمس الثلاثاء، أن الطيران العراقى دمر مخزنا للأسلحة ومقرا لـ”داعش” يعتبر مركزا مهما لاتصالات التنظيم، وقتل عددا من الإرهابيين ومن ضمنهم ” انغماسيون” وإعطاب مجموعة من الأسلحة“.

وأكد البيان مقتل مفرزة تابعة لداعش، وكذا تدمير عجلتين مفخختين إحداهما مصفحة أثناء خروجها من معمل التفخيخ فى قضاء الحضر (قرية عليبه)، علاوة على تدمير وقطع خط إمداد بالكامل فى الساحل الأيمن للموصل يربط أحياء النجار وحى الرفاعى وحى 17 تموز وكان عناصر التنظيم يستخدمونه للتنقل وسرعة الحركة والتعزيزات بالعجلات المفخخة ما بين الأحياء.