قنا - أ ش أ

تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة قنا مساء الثلاثاء من ضبط مندوب مبيعات بحوزته 600 كيلو جرام من السمن مجهولة المصدر وبدون فواتير وضبط 16 قضية تموينية أخرى متنوعة.

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقى إخطارا بضبط “م م ي س – مندوب مبيعات – 25 عاما” حال قيادته السيارة رقم 48272 نقل قنا بدائرة مركز نجع حمادي محملة 600 كيلو جراما من السمن مجهولة المصدر وبدون فواتير بجانب ضبط 16 قضية تموينية أخرى متنوعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين, فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت من تنفيذ 24 قرار إزالة لتعديات واقعة علي مساحة فدانين و10 قراريط و 7 أسهم وتنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات واقعة علي مساحة 12 قيراطا و 12 سهما من أراضي أملاك الدولة.