الرباط - أ ش أ

اختتم الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لملاقاة غريمه التقليدي الزمالك في كأس السوبر الأفريقية والمقرر لها اليوم الأربعاء على صالة الانبعاث بمدينة أغادير المغربية.

وشارك في المران جميع النجوم واطمأن الكابتن عاصم حماد – المدير الفني لفريق الأهلي على الحالة الفنية والبدنية للاعبيه قبل مواجهه الزمالك فى مباراة السوبر.

وحرص مروان هشام – رئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد “رجال” بالنادي الأهلي بالمغرب ، وعضو مجلس إدارة النادي على حضور مران الفريق الأخير لتحفيز اللاعبين على تقديم عرض قوي والظهور بشكل مميز و الفوز باللقب.

يسعى فريقا الأهلي والزمالك لكرة اليد للتتويج بلقب السوبر الأفريقي في اللقاء الذي تحتضنه مدينة أغادير المغربية غدا والمؤهل إلى بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها شهر سبتمبر المقبل بقطر.