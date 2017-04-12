أسوان - أ ش أ

قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بجولة تفقدية لآثار النوبة القديمة بمنطقة عمدا والسبوع والتي تقع على بعد 240 كم جنوب شرق مدينة أسوان يرافقه اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان ومدير أثار المعابد الصخرية بالإضافة إلى مدير فرع هيئة تنمية بحيرة ناصر.

وشملت جولة المحافظ تفقد منطقة السبوع الأثرية والتي تضم معابد السبوع والدكة والمحرقة بالإضافة إلى تفقد منطقة عمدا الأثرية والتي تضم معبدى عمدا والدر بجانب مقبرة بنوت والعديد من المباني الأثرية التي تعود لعصر الدولة الحديثة والعصر البطلمي والعصر اليونانى والرومانى بالإضافة إلى العصر القبطي.

والتقى المحافظ خلال تفقده للمعابد الأثرية بالمنطقتين, بمجموعة من السائحين الفرنسيين الزائرين لأثار النوبة القديمة عبر رحلة نيلية.

وأكد حجازى أن هذه الجولة تأتي استكمالاً للجهود التي قامت بها لجنة الآثار والثقافة والإعلام بمجلس النواب أثناء زيارتها الأخيرة للمنطقة من أجل رصد وحصر كافة المطالب ومعوقات التنمية بتلك المناطق والعمل بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لإيجاد الآليات المناسبة لمواجهتها بالشكل المطلوب وبما يساهم في تحويل هذه المناطق الأثرية الهامة إلى مراكز للجذب السياحي واستغلال مقوماتها ومورادها الطبيعية لإحداث تنمية عمرانية وسياحية واستثمارية وزراعية بها لتصبح تلك المناطق من أهم المزارات على الخريطة السياحية بأسوان.