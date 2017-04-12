صحافة مصرية:ميركل تعزى السيسى وتعلن تضامنها مع مصر ضد الإرهاب
أخبار مصر - الأربعاء 12 إبريل - فيصل زكى
* مشروعات مصرية ـ ألمانية فى الزراعة والإنتاج الحيوانى.
* 3 قرارات جمهورية بتشكيل الهيئات الإعلامية.
* مكرم رئيسا للمجلس الأعلى.. وكرم جبر للصحافة.. وحسين زين للإعلام .
* خبراء الأمن: إعلان الطوارئ.. استثناء يضمن سرعة القصاص.
* الرئاسة تعلن اختصاصات المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.
* «قمة الابتكار» تبحث حلول الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية بدبي.
* تدفق سياحى إلى شرم الشيخ و سفاجا والغردقة.
* النيابة الإدارية:إحالة 4 مسئولين فى بريد بورسعيد للتحقيق.
* المشتريات تدفع البورصة للارتفاع 6.9 مليار جنيه.
* رياح الخماسين «تهب» على القلعة البيضاء .
* إيناسيو يصب غضبه على اللاعبين ويبحث عن حل للغز الأداء السيئ.
* الرئيس يطلب الالتزام بالبرنامج الزمنى لتطوير الشبكة القومية وتحسين الخدمة بالصعيد.
* اطمأن من وزير الكهرباء على الاستعدادات للصيف.
* النواب يوافق بالإجماع على قانون الطوارىء .
* رئيس الوزراء : العمليات الإرهابية تستوجب اجراءات استثنائية.
* خلية إرهابية من 9 أفراد نفذت تفجيرى الإسكندرية وطنطا.
* الجناة خططوا لاستهداف موكب تواضروس فى حالة فشل التفجير الانتحارى.
* فى اجتماعها برئاسة شريف إسماعيل :المجموعة الاقتصادية وافقت على تعديل قانون سوق رأس المال.
* وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر الدولى لعلوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء.
* صبحى يلتقى وفدا من “النواب الأمريكى”.
* الفريق حجازى يبحث التعاون المشترك مع قائد الجيش الزامبى.
* بتكلفة 3.7 مليار جنيه 33 مشروعا للمياه والصرف بالقاهرة الكبرى والإسكندرية تدخل الخدمة العام الحالى.
* بتكلفة 517 مليون جنيه إنشاء وتجديد 13 محطة طلمبات للوفاء باحتياجات الرى بالمحافظات.
* 100 مليون جنيه لسد العجز فى ميزانية بعثات التعليم العالي.
* الإنتاج الحربى والنقل تبحثان التعاون فى تصنيع مهمات السكك الحديدية.
*«الصحفيين» توقع بروتوكول تعاون مع جمعية الصحافة البحرينية.
* الصحة : ضبط عبوات دوائية غير مرخصة بمنطقة الهرم.
* «قمة الابتكار» تبحث حلول الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية بدبي.
* وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الإفريقية.
* بالجهود الذاتية : فرع للمستشفى الجامعى بقرية «الغرق» بالفيوم.
*محافظ مطروح:الانتهاء من تطوير طريق «الإسكندرية ـ العلمين» مايو المقبل.
*ميناء سفاجا يستقبل 274 سائحا.
* نتائج «تحقيق استقصائى» للصفحة الاقتصادية:مجتمع الأعمال يساند جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.
*ضوابط لتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الآلات إلى 5%.
*الليلة .. يد الأهلى والزمالك يتنافسان على السوبر الإفريقى بالمغرب.
* الرئيس: علاقاتنا مع ألمانيا .. متميزة في جميع المجالات.
* شميدت: تتضامن كامل مع مصر في مواجهة الإرهاب.
*السفير علاء يوسف : قرارات المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف.. ملزمة.
* تطوير الخطط الأمنية.. تعزيز المشاركة المجتمعية.. تصحيح المفاهيم المغلوطة.
* في لجان النواب ..إعادة صياغة قانون العمل في ضوء ملاحظات مجلس الدولة.
* الأنبا بولا ورئيس الجامعة اطمأنا علي المصابين .
* نيابات طنطا أرسلت التسجيلات والفيديوهات وصور الكاميرات ونتائج التحقيقات.. إلي القاهرة لفحصها.
* البابا تواضروس يتلقي تعزية الفاتيكان.
* فرنسيس: زيارتي لمصر في موعدها .. لفتح صفحة جديدة من المصالحة والسلام بالمنطقة.
* الفلسطينيون يتضامنون مع ضحايا الإرهاب بمصر.
* الأسماك..وصلت المنافذ والمجمعات.
* التخفيضات 50% .. والإقبال شديد .. وطرح 40 طن يومياً في 75 فرعاً.
* للقضاء علي مافيا السوق السوداء وترشيد الدعم: الملا: منظومة توزيع المنتجات البترولية بالكارت الذكي… جاهزة للتطبيق.
* افتتاح عيادة لطب الأسرة ووحدة للشئون الاجتماعية بأبونجاح.
* الاهلي “طاير” بقمته هزم الاتحاد بهدف السولية.. ووصل للنقطة 61 بخبرته.
*كوبر يدرس تقرير معاونيه استعداداً لتونس.
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