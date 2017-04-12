أخبار مصر - الأربعاء 12 إبريل - فيصل زكى

* مشروعات مصرية ـ ألمانية فى الزراعة والإنتاج الحيوانى.

* 3 قرارات جمهورية بتشكيل الهيئات الإعلامية.

* مكرم رئيسا للمجلس الأعلى.. وكرم جبر للصحافة.. وحسين زين للإعلام .

* خبراء الأمن: إعلان الطوارئ.. استثناء يضمن سرعة القصاص.

* الرئاسة تعلن اختصاصات المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.

* «قمة الابتكار» تبحث حلول الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية بدبي.

* تدفق سياحى إلى شرم الشيخ و سفاجا والغردقة.

* النيابة الإدارية:إحالة 4 مسئولين فى بريد بورسعيد للتحقيق.

* المشتريات تدفع البورصة للارتفاع 6.9 مليار جنيه.

* رياح الخماسين «تهب» على القلعة البيضاء .

* إيناسيو يصب غضبه على اللاعبين ويبحث عن حل للغز الأداء السيئ.

* الرئيس يطلب الالتزام بالبرنامج الزمنى لتطوير الشبكة القومية وتحسين الخدمة بالصعيد.

* اطمأن من وزير الكهرباء على الاستعدادات للصيف.

* النواب يوافق بالإجماع على قانون الطوارىء .

* رئيس الوزراء : العمليات الإرهابية تستوجب اجراءات استثنائية.

* خلية إرهابية من 9 أفراد نفذت تفجيرى الإسكندرية وطنطا.

* الجناة خططوا لاستهداف موكب تواضروس فى حالة فشل التفجير الانتحارى.

* فى اجتماعها برئاسة شريف إسماعيل :المجموعة الاقتصادية وافقت على تعديل قانون سوق رأس المال.

* وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر الدولى لعلوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء.

* صبحى يلتقى وفدا من “النواب الأمريكى”.

* الفريق حجازى يبحث التعاون المشترك مع قائد الجيش الزامبى.

* بتكلفة 3.7 مليار جنيه 33 مشروعا للمياه والصرف بالقاهرة الكبرى والإسكندرية تدخل الخدمة العام الحالى.

* بتكلفة 517 مليون جنيه إنشاء وتجديد 13 محطة طلمبات للوفاء باحتياجات الرى بالمحافظات.

* 100 مليون جنيه لسد العجز فى ميزانية بعثات التعليم العالي.

* الإنتاج الحربى والنقل تبحثان التعاون فى تصنيع مهمات السكك الحديدية.

*«الصحفيين» توقع بروتوكول تعاون مع جمعية الصحافة البحرينية.

* الصحة : ضبط عبوات دوائية غير مرخصة بمنطقة الهرم.

* «قمة الابتكار» تبحث حلول الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية بدبي.

* وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الإفريقية.

* بالجهود الذاتية : فرع للمستشفى الجامعى بقرية «الغرق» بالفيوم.

*محافظ مطروح:الانتهاء من تطوير طريق «الإسكندرية ـ العلمين» مايو المقبل.

*ميناء سفاجا يستقبل 274 سائحا.

* نتائج «تحقيق استقصائى» للصفحة الاقتصادية:مجتمع الأعمال يساند جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

*ضوابط لتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الآلات إلى 5%.

*الليلة .. يد الأهلى والزمالك يتنافسان على السوبر الإفريقى بالمغرب.

* الرئيس: علاقاتنا مع ألمانيا .. متميزة في جميع المجالات.

* شميدت: تتضامن كامل مع مصر في مواجهة الإرهاب.

*السفير علاء يوسف : قرارات المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف.. ملزمة.

* تطوير الخطط الأمنية.. تعزيز المشاركة المجتمعية.. تصحيح المفاهيم المغلوطة.

* في لجان النواب ..إعادة صياغة قانون العمل في ضوء ملاحظات مجلس الدولة.

* الأنبا بولا ورئيس الجامعة اطمأنا علي المصابين .

* نيابات طنطا أرسلت التسجيلات والفيديوهات وصور الكاميرات ونتائج التحقيقات.. إلي القاهرة لفحصها.

* البابا تواضروس يتلقي تعزية الفاتيكان.

* فرنسيس: زيارتي لمصر في موعدها .. لفتح صفحة جديدة من المصالحة والسلام بالمنطقة.

* الفلسطينيون يتضامنون مع ضحايا الإرهاب بمصر.

* الأسماك..وصلت المنافذ والمجمعات.

* التخفيضات 50% .. والإقبال شديد .. وطرح 40 طن يومياً في 75 فرعاً.

* للقضاء علي مافيا السوق السوداء وترشيد الدعم: الملا: منظومة توزيع المنتجات البترولية بالكارت الذكي… جاهزة للتطبيق.

* افتتاح عيادة لطب الأسرة ووحدة للشئون الاجتماعية بأبونجاح.

* الاهلي “طاير” بقمته هزم الاتحاد بهدف السولية.. ووصل للنقطة 61 بخبرته.

*كوبر يدرس تقرير معاونيه استعداداً لتونس.