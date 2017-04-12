القاهرة - أخبار مصر

شهدت مناطق متفرقة من محافظتى القاهرة والجيزة، وعدد من محافظات مصر، سقوط أمطار فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار التى تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق وتصل لحد السيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويصاحب ذلك ارتفاع آخر فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.