القاهرة - أ ش أ

حددت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة مساء اليوم/الثلاثاء/ برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة 24 أبريل الجاري، للنطق بالحكم في إعادة محاكمة 156 إرهابيا، في قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية بميداني رابعة العدوية والنهضة.

وكانت محكمة النقض قضت في فبراير 2016، بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام 149 شخصا وسجن آخر لمدة 10 سنوات في القضية، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.