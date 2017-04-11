اخبار مصر - احمد عوض

وجه اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة لاستقبال زائريها للاحتفال بأعياد الربيع ، وذلك لتوافد اعداد كبيرة من الزائرين للمحافظة للاستمتاع بجمالها وجوها والاستجمام من ضغوط العمل باستخدام الشواطئ وممارسة الهوايات المفضلة كالغطس وايضا زيارة المحميات الطبيعية والتعرف على تراثها التاريخى والثقافى .

واضاف عبدالله ان المحافظة على استعداد دائم لاستقبال وافديها من داخل وخارج مصر لقضاء اجازاتهم والتمتع بسحر وجمال البحر الاحمر الذى حباه الله تعالى باسماك وشعاب مرجانية وكائنات بحرية تفوق جمالها ما تمتلكه مدن سياحية عالمية .