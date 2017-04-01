واشنطن - أ ش أ

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس, “إن سوريا ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت الكيماوي مجددا” وذلك على حد تعبيره.

وأضاف ماتيس, في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل, نقلته قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم /الثلاثاء/ – أن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية مرارا في السابق, معربا عن اعتقاده أن الرئيس بشار الأسد

نادم على استخدامه الأسلحة الكيماوية بعد تدمير قوته الجوية خلال الضربة الصاروخية.

ورأى أنه من أجل الأمن القومي الأمريكي عدم استخدام سوريا للكيماوي, مشيرا إلى أن النظام نفذ هجومه الكيماوي بعد التخطيط له.

ولفت إلى أن واشنطن ليس لديها تأكيد علي تورط روسيا في الهجوم الكيماوي, متوقعا أيضا عدم حدوث توترات في العلاقات الروسية الأمريكية بسبب الملف السوري.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن محاربة تنظيم داعش الإرهابي والقضاء عليه يعد أولوية لواشنطن, مشيرا إلى أنه تم إجراء تعديلات على خطة مواجهة داعش وسننفذها.

وكشف ماتيس, عن أن الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات دمرت 20 طائرة من القوات الجوية السورية.

من جانبه .. قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل, إنه لا معلومات لدى واشنطن عن مشاركة إيران في الهجوم الكيماوي, محذرا من اتخاذ إجراءات لحماية قوات التحالف الدولي في سوريا.