أخبار مصر-غباشى خيرالله

قدم سكرتير عام محافظة المنوفية اللواء عمرو عزمي واجب العزاء لأسرة الشهيدة العميد نجوي الحجار نيابة عن السيد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بقرية الخطاطبة مركز ومدينة السادات والتي استشهدت إثر محاولة اقتحام أحد العناصر الإرهابية للكنيسة المرقسية بالأسكندرية وتفجيرها بواسطة حزام ناسف.

يذكر أن الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية قد أصدر قراراً رقم ( 436 ) لسنة 2017م بإطلاق اسم الشهيدة العميد نجوى الحجار من قوة الشرطة النسائية على مدرسة ” الخطاطبة الإعدادية المشتركة ” بمسقط رأسها بقرية الخطاطبة التابعة لمركز ومدينة السادات تكريما لها وتخليداً لذكراها.

وأكد عزمي عن خالص تعازيه لأسرة الشهيدة مشيرا إلي أن تضحيات شهداء الواجب من أبطال الوطن البواسل جاءت لتعلي كلمة الحق وأن حماة الوطن من أبنائنا البواسل سيبقون كما عهدناهم دوماً درعاً واقياً وحصناً حصيناً لهذا الوطن المعطاء وعوناً وسنداً للحق والعدل.