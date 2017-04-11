موسكو - أ ش أ

أعلنت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا, اليوم الثلاثاء, أن موسكو لا تعتبر تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون حول سوريا على أنها إنذار.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية عن زاخاروفا- في سياق تقييمها لتصريحات ريكس تيلرسون- قولها: “ليس إنذارا, أعتبرها تصريحات سياسية, استعراض عضلات قبل المباحثات, تماشيا مع نهج واشنطن”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد صرح, في وقت سابق اليوم, خلال اجتماع وزراء خارجية الدول السبع الكبرى, بأن الولايات المتحدة ستبحث عن قرار استراتيجي لنزع فتيل العنف في سوريا, مشيرا إلى أنه من مصلحة روسيا التنسيق مع واشنطن بشأن سوريا, ومضيفا: “نأمل أن تدرك الحكومة الروسية أنها قد انضمت إلى شريك لا يمكن الثقة به, وأن حكم عائلة الأسد في سوريا أوشك على نهايته”.