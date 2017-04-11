دمنهور - أ ش أ

تمكنت مديرية أمن البحيرة من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز كفر الدوار, وذلك بعد جهود مستمرة والدفع بحكماء القرية وشيوخ الأزهر وعقلاء العائلتين, وكذلك الاستعانة بأعضاء مجلس النواب للاتفاق على عقد جلسة صلح بين العائلتين بالسرادق المقام بالقرية.

وتم عقد جلسة الصلح في حضور مدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين شوقي, وقيادات المديرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة, وأعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز كفر الدوار, وبعض رجال الدين وكبار العائلتين والمنطقة, وعدد يناهز 2000 فرد من أهالي العائلتين والقرى المجاورة, وتم الصلح والتراضي بين العائلتين.

وترجع أحداث الواقعة إلى قيام محمد حميدة على حميدة (36 عاما – سائق) من عائلة “حميدة”, بقتل محمد حسني محمد عجلان والمقيم بناحية عزبة طبلية بمركز كفر الدوار من عائلة “عجلان”, وذلك لخلافات سابقة بينهما على دفع أجرة سيارة, وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم .