تونس - أ ش أ

أعرب المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي حمدي الصافي عن سعادته بتأهل الفريق لدور الثمانية ببطولة إفريقيا للأندية, المقامة في تونس حتى 16 أبريل الجاري, قائلا إنه راض تماما عن أداء الفريق في الدور الأول بعدما حقق الأهلي الفوز في مبارياته الأربع على السجون الكيني, والجامعة الزيمبابوي, والمرسى التونسي, وبجاية الجزائري.

ولفت الصافي – في تصريحات للموقع الرسمي للنادي عقب مباراة الفريق أمام بجاية الجزائري اليوم الثلاثاء – إلى أن الفريق ظهر بشكل جيد خلال مباريات الدور الأول, مؤكدا صعوبة مباراة دور الثمانية أمام فريق المجمع البترولي الجزائري يوم الخميس المقبل,

معربا عن ثقته في لاعبات الأهلي وقدرتهن على تخطي الفريق الجزائري والصعود لنصف النهائي.

من جانبها, أكدت كابتن الفريق الأول نهلة سامح حالة التركيز الشديدة التي تعيشها لاعبات الفريق, من أجل حسم لقب بطولة إفريقيا, قائلة إن نجاح الفريق في الفوز بجميع مبارياته في الدور الأول أمر أكثر من رائع.

كان الأهلي قد افتتح مبارياته في البطولة بالفوز على السجون الكيني 3-1, وعلى الجامعة الزيمبابوي والمرسى التونسي وبجاية الجزائري بنتيجة واحدة: 3-صفر.