القاهرة - أ ش أ

اختتمت مساء اليوم الثلاثاء, فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم ال` 24 التي تنظمها وزارة الأوقاف سنويا والتي بلغت قيمة جوائزها حوالي مليون جنيه, وشارك فيها هذا العام 60 متسابقا من 40 دولة, على أن يتم تكريم الفائزين بالمركزين الأول والثاني في أفرع المسابقة خلال احتفال مصر بليلة القدر في شهر رمضان المقبل.

وسلم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة, الجوائز وشهادات التقدير للفائزين في فروع المسابقة الثلاثة وهم: عماد أبو بكر من مصر (150 ألف جنيه), السعيد فافا من المغرب (100 ألف جنيه), عبد الرؤوف العمري من الجزائر (60 ألف جنيه), وفي الفرع الثاني

حمزة العسري من المغرب (125 ألف جنيه) ليث إسحاق من عمان (80 ألف جنيه) محمود عبد الكريم من الأردن (50 ألف جنيه), وفي الفرع الثالث عبد الله مأمون من بنجلاديش (125 ألف جنيه) أيام الين فرحدينوف من روسيا الاتحادية (80 ألف جنيه) عدين شاهزاد

رحمن من الولايات المتحدة (50 ألف جنيه), وفي الفرع الرابع رويساء السيد السعدني من مصر (80 ألف جنيه) ندى أسمر إبراهيم من مصر (60 ألف جنيه).

وتضمنت المسابقة أربعة أفرع, الأول للمتخصصين: حفظ القرآن الكريم وتفسيره كاملا وبحث عن “فقه المقاصد في القرآن الكريم” ولا يزيد السن على 40 عاما, والمستوى الثاني للدول العربية: حفظ القرآن الكريم كاملا مع فهم معاني المفردات وتفسير آيات الجهاد

ولا يزيد السن على 25 عاما, والمستوى الثالث للدول غير العربية: حفظ القرآن الكريم وتجويده ولا يزيد السن على 25 عاما, والمستوى الرابع للمصريين تحت سن 12 سنة: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات.