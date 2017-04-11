القاهرة - أ ش أ

أطلق الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الاتحاد الأورومتوسطي, مبادرة لتغيير أنماط الشراء لدى المواطن المصري تعتمد على قيامه بشراء احتياجته فقط دون شراء كميات كبيرة, وذلك في إطار مسؤولياته الاجتماعية أمام المجتمع.

وقال الدكتور علاء عز, أمين عام اتحاد الغرف التجارية – خلال كلمته اليوم/الثلاثاء/ بمجلس الأعمال المصري الكندي – إنه سيتم إنشاء شركات قابضة تقوم بالشراء والبيع للتجار مجتمعين وفقا لتعديل قانون الغرف ما يسمح لها واتحادها العام بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها.

كما أشار عز الى انه سيتم إعلان سعر البيع والشراء للمستهلك والتي سيسهل من خلالها معرفة التجار الذين يقومون برفع الأسعار.

وأوضح عز أن القطاع الخاص في إطار مسئوليته الاجتماعية قرر توفير كافة المنتجات الغذائية و طرح سلع الغذائية بسعر التكلفة دون أي أرباح بمعرض سوبر ماركت “أهلا رمضان” المزمع عقده في الفترة من 23 إلى 26 مايو المقبل وذلك بمناسبة قرب شهر رمضان

المقبل.

وأوضح عز أنه جاري إنشاء بورصات سلعية تضمن شفافية التداول وتوفر معلومات جغرافية حقيقية عن الإنتاج والمعروض والأسعار تساعد متخذي القرار على وضع سياسات سليمة تضمن استقرار الأسواق فضلا عن إنشاء مراكز لوجستية على الطرق الدائرية لخدمة المحافظات المختلفة لتقليل حلقات التداول والتكامل مع المراكز التجارية التي تنشئها وزارة التموين.