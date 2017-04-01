أخبار مصر - سماء المتياوي

أعلن الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية في جلستها الأخيرة على استكمال عدد من حفائرها بعدد من المواقع الأثرية.

وأوضح أمين أن موافقة اللجنة الدائمة شملت البعثة البولندية العاملة بمنطقة مارينا العلمين، حيث ستقوم باستكمال دراسة وصيانة القطع الأثرية بالمخزن المتحفي، واستكمال أعمال الصيانة والحفظ للحمامات الرومانية الموجودة وصيانة بقايا أرضيات الفسيفساء، أما بعثة الحفائر فسوف تقوم بإجراء أعمال الدراسة للقطع الأثرية الموجودة بالمخزن المتحفي وأعمال التنظيف الأثري لمجموعة من الأبنية المعمارية بالموقع.

وعن بعثة المعهد الأوربي للآثار بالقاهرة والعاملة بخليج أبو قير فسوف تستكمل ميناء الإسكندرية الشرقي وهيراكليون وكانوبيس والتي تتضمن اضافة إلى تصوير مراحل العمل بالفيديو.