واشنطن - أ ش أ

اعتبر رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية في الإدارة الأمريكية الحالية أجيب باي، أن قرار منع استخدام الخدمات الهاتفية خلال الرحلات سيكون بمثابة انتصارا للأمريكيين الذين يفضلون الهدوء على ارتفاع 30 ألف قدم.

وكشف باي، أنه يبحث طرق لإلغاء مجهودات سابقة بدأت في 2013 تهدف لمنح شركات الطيران خيار تركيب معدات خلوية وخدمات هاتفية أخرى لاستخدامها خلال الرحلات.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية الليلة/الثلاثاء/ عن باي قوله إنه لا يحبذ خطط سلفه في هذا الصدد، مضيفا إن هذا المشروع لم يتم التخطيط له بصورة جيدة.

وأظهرت استطلاعات رأي متعددة أن معظم راكبي الطائرات وخاصة الذين يسافرون جوا بصورة متكررة يعارضون السماح بالمكالمات الهاتفية على متن الطائرات.