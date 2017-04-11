أخبار مصر - أحمد عوض

أسدل الستار على منافسات بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف مسافات طويلة والتى احتضنتها مدينة الغردقة للمرة الاولى فى اطار خطة اتحاد الغوص والانقاذ لتوسيع قاعدة اللعبة وذلك بمشاركة 850 سباح وسباحة مثلوا عدد 31 ناديا وهيئة رياضية.

وتوج نادى ابوقير بطلا فى الترتيب العام لمرحلة 15 عاما ناشئين وناشئات وتلاه ثانيا قناة السويس وصيد القاهرة الثالث بينما فاز بمرحلة 17 عاما ابوقير ايضا وتبعه ثانيا وادى دجلة ثم الغابة ثالثا وفى مرحلة 19 عاما جاء الغابة فى الصدارة وتلاه ثانيا اتحاد الشرطة ثم طلائع الجيش الثالث.

وشهد اليوم الاخير للمنافسات سباق اربعة كيلو مترات للمراحل السنية 15 و17 و19 عاما وعمومى انسات ورجال وسط حماس وتشجيع هائل من جانب اولياء الامور بحضور مجلس ادارة الاتحاد برئاسة اللواء محمد ياسر نبيل ونائبه اللواء منير حجازى والاعضاء حسام حواس والعقيد خالد سمير وهبة دربالة .

وفرض الاسكندرانية السيطرة على مرحلة 15 عاما بفوز روان معوض الاتحاد السكندرى بالمركز الاول للناشئات وتبعتها ندى عمرو قناة السويس الثانى وزينة نافع ابو قير المركز الثالث ويوسف ابراهيم ابو قير المركز الاول للناشئين وتلاه كل من احمد عطية قناة السويس الثانى وعمر مسلم الاسماعيلى الثالث.

وفى مرحلة 17 عاما ناشئات فازت فينايدو فيكتور ابو قير بالمركز الاول وتلتها كل من رحمة حسن وادى دجلة الثانى وياسمين ياسر ابو قير الثالث بينما حقق حازم نادر الاتحاد السكندرى المركز الاول للناشئين وتلعه احمد ابراهيم ابو قير ثانيا وعمر شريف الاتحاد السكندرى ثالثا.

وفى منافسات مرحلة 19 عاما ناشئات فازت مرام عبد السلام طلائع الجيش بالمركز الاول وتلتها منى محمد خميس سموحة الثانى ومريم ايمن السيد الاوليمبى الثالث وحصل اسامة محمد ابو قير على المركز الاول للناشئين ومصطفى احمد وادى دجلة الثانى وسامى جمال الاسماعيلى ثالثا.

اما مرحلة العمومى جاءت السيطرة لهيئة قناة السويس حيث فازت شيماء السيد قناة السويس بالمركز الاول للانسات ورضوى جمال الغابة بالمركز الثانى واسماء حسن قناة السويس بالمركز الثالث بينما حصل علاء الدين محمد قناة السويس بالمركز الاول وتبعه احمد مصطفى الغابة الثانى واحمد حازم الاتحاد السكندرى الثالث.