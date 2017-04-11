بوتين يشكك في رواية واشنطن حول امتلاك سوريا أسلحة كيميائية 2017/04/11 - 22:01 بوتين يشكك في رواية واشنطن حول امتلاك سوريا أسلحة كيميائية2017-04-11T22:01:42+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة وزير الدفاع يبحث مع اعضاء مجلس النواب الأمريكي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وزير الدفاع يشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي ال 17 لعلوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد مديرو الأمن يتفقدون إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية حالة الطوارئ .. إجراء استثنائي لمواجهة الإرهاب
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