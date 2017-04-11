أخبار مصر - سماء المنياوي

شارك فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة اليوم الثلاثاء مع فرع المجلس القومي للمرأة في ندوة لتوعية المرأة البحراوية بالقضية السكانية.

أدارت الندوة المهندسة زكية رشاد -مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة- وتحدثت عن المشكلة السكانية وتأثيرها على المجتمع وضرورة الاهتمام بها من خلال نشر الوعي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمحافظة للنهوض بها وتحسين الخصائص السكانية لسكان محافظة البحيرة .

وتناولت كريمة السلاموني -الأخصائية بفرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة- عرض لأبعاد القضية السكانية ومبادئ السياسة السكانية ومحاور الاستراتيجية القومية للسكان، كما أوضحت أن النمو السكاني المتزايد في ظل انعدام التوازن الجغرافي والزحف على الأراضي الزراعية، يضعف من إمكانيات الدولة في مواكبة التنمية المجتمعية وتلبية احتياجات الأفراد المختلفة .

وتناولت نهلة فرج -مسئول الإعلام بمديرية الصحة بالمحافظة- قضية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتركيز على أهمية الرضاعة الطبيعية كوسيلة لتنظيم الأسرة، كما أكدت على ضرورة المباعدة بين الولادات وأهميتها لصحة المرأة والطفل .

وتحدثت نجوى عز الدين -مدير عام الوعي الأثري بالمحافظة- عن الدور التاريخي للمرأة المصرية ودورها في صناعة الحضارة المصرية واحترام المصريين وتقديرهم لها على مر العصور .