اخبار مصر

اشراف : وجدان مباشر

اعداد : عماد حنفى

للحفاظ على امن وسلامة الوطن ومقدراته، جاءت موافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٧ بفرض حالة الطوارئ فى البلاد ٣ أشهر اعتبارا من ١٠ ابريل الجارى ، حيث اكد رئيس المجلس دكتور على عبد العالب أن فرض حالة الطوارئ يستهدف الارهابيين والمجرمين الخطيرين ولن يمس حياة المواطنين العادية أو يضايقهم لانه موجه لخطر الارهاب.

“النواب” يوافق على فرض الطوارئ ٣ أشهر فى البلاد

كما وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام مشروع قانون رقم 162لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ فى مجموعه، وإحالته إلى مجلس الدولة

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النواب يوافق على تعديل قانون الطوارئ فى مجموعه ويحيله لمجلس الدولة

وكان رئيس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء قد اكد فى بيانه امام مجلس النواب ان مصر تواجه هجمة ارهابية شرسة دعت إلى اعلان حالة الطوارئ

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نص كلمة رئيس الوزراء فى مجلس النواب

بالفيديو ..رئيس الوزراء : مصر تواجه هجمة ارهابية شرسة

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وفى اطار مكافحة الارهاب …. صرح السفير/ علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف الذى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشائه عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني الأخير، سيختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من كافة الجوانب

الأعلى لمكافحة الإرهاب يضع استراتيجية شاملة لمواجهة التطرف

من جانبه … اكد رئيس مجلس النواب، أن هناك تشريعا سيصدر فى شأن المجلس الأعلى للإرهاب الذى سيضع إستراتيجة واضحة لمكافحة الإرهاب بشكل كامل بحيث يلتزم بتطبيقها فى كل وزارة الدولة، إضافة إلى وضع ضوابط الخطاب الدينى ومناهج التعليم.

عبد العال يؤكد أن “الأعلى للارهاب”سيضع استراتيجة ملزمة للخطاب الدينى

ومن الفاتيكان … جاءت تصريحات البابا فرانسيس مؤكدة انه لن يتوقف أمام ما حدث في مصر ولكنه وبكل إصرار واقتناع سيقوم برحلته لارض الكنانة

بابا الفاتيكان يؤكد أن زيارته لمصر ستتم في موعدها 28 و29 ابريل

ومن الموضوعات الهامة فى عرضنا االاخبارى اليوم الثلاثاء ، يأتى اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرارات الجمهورية 158 و159 و160 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام

قرارات جمهورية بتشكيل المجلس الاعلي الصحافة والاعلام بهيئاته

وقد وجه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الدعوة للهيئات الإعلامية التي صدر قرار بتشكيلها، للحضور غدا الأربعاء للبرلمان للإدلاء أمامه بالقسم المنصوص عليه في القانون.

البرلمان يدعو الهيئات الإعلامية للإدلاء بالقسم أمامه غدا

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اعلان أسماء قيادات وأعضاء المجلس الأعلى للاعلام

العراقي يهنئ حسين زين بتوليه رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام

ومازالت اصداء الاحداث الارهابية الاخيرة فى طنطا والاسكندرية تثير ردود فعل واسعة النطاق حيث تلقى الرئيس السيسى اتصالات هاتفية من الرئيس السودانى وولى ولى الععهد السعودى ورئيس الوزراء اليونانى للتعزية في ضحايا الحادثين الإرهابيين والتأكيد على الوقوف الى جانب مصر في مواجهة الإرهاب.

الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوداني للتعزية فى حادث الكنيستين

الرئيس يتلقى اتصالا من ولي ولي العهد السعودي للتعزية فى حادث الكنيستين

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني

وفى حادثة ارهابية جديدة … انفجرت ثلاث عبوات ناسفة قرب حافلة كانت تقل فريق “بروسيا دورتموند” الالمانى مما تسبب فى اصابة لاعبه مارك بارتلر وتأجيل مباراته مع فريق موناكو الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تأجيل مباراة دورتموند وموناكو بسبب 3 انفجارات استهدفت حافلة الفريق الالمانى

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