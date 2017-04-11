القاهرة - أخبار مصر

تلقى السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من سمو الأمير/ محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والذي عبًر خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية أول أمس، مؤكداً رفض المملكة وإدانتها الشديدة لهذه التفجيرات الإرهابية. وشدد ولي ولي العهد السعودي على مساندة المملكة لمصر في كافة إجراءاتها الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد قوى الإرهاب.

وقد أعرب السيد الرئيس عن امتنانه لسمو الأمير/ محمد بن سلمان، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين المصرى والسعودى، وأهمية تعزيز تكاتفهما من أجل التصدي لكافة المخاطر والتحديات التي تواجههما.