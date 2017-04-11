القاهرة - أخبار مصر

ذكرت الشرطة الألمانية، أن ثلاث عبوات ناسفة انفجرت قرب الحافلة التي كانت تقل فريق “بروسيا دورتموند” في طريقها إلى ملعب “سيجنال إدونا بارك” في دورتموند، لملاقاة فريق موناكو الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأضافت الشرطة في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الألمانية على لسان متحدث الشرطةن مساء اليوم الثلاثاء، أن لاعبا من فريق بروسيا دورتموند الألماني، أصيب في الانفجار، فيما ذكرت القناة التلفزيونية الإخبارية الألمانية أن الشخص المصاب هو مدافع الفريق مارك بارترا، والذي نقل على إثر إصابته للمستشفى.

وقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، عن تأجيل موعد مباراة بروسيا دورتموند الألماني أمام موناكو الفرنسي.