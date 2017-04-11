القاهرة - اخبار مصر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، والذي أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية أول أمس، مؤكداً تضامن السودان حكومة وشعباً مع مصر في ضوء ما يجمع بين البلدين من تاريخ مشترك ووحدة المصير.

وقد أعرب الرئيس عن خالص شكره وتقديره للرئيس السوداني، مشيراً إلى اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمعها بالسودان الشقيق، ومؤكداً أهمية تكاتف الدول العربية ووقوفها صفاً واحداً ضد الإرهاب ومخططاته التي تهدف إلى النيل من مقدرات الأمة العربية.