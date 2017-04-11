الإسكندرية - أ ش أ

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصاراته المتتالية في بطولة الدوري الممتاز بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيفه الاتحاد

السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم “الثلاثاء” باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع ال` 24 للمسابقة.

سجل هدف الأهلي واللقاء الوحيد اللاعب عمرو السولية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول .

بهذه النتيجة واصل النادي الأهلي تربعه منفردا على جدول مسابقة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 61 نقطة, بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 30 نقطة في المركز التاسع.