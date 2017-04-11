بغداد - أ ش أ

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إدانته الشديدة “لما حدث في مصر” في إشارة للتفجيرين اللذين استهدفا كنيسيتين بطنطا والأسكندرية، وأسفرا عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء ما بين شهداء ومصابين، داعيا الشعب المصري للتماسك ورفض مخططات الفتنة المشبوهة.

وأشار العبادي إلى أن العراقيين تمكنوا من تحرير أرضهم من تنظيم “داعش” الإرهابي “ونريد أن تأخذ العدالة مجراها بمحاسبة من سفك الدماء” لافتا إلى أننا “سنسترجع كل ما نهبه الفاسدون وسنحاسب كل من أساء للشعب العراقي”.

وأضاف العبادي في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية: لا يوجد أي جندي أمريكي مكلف بمهمة قتالية في العراق كما لا توجد أي قاعدة للطيران تابعة للتحالف الدولي، ونقف على مسافة واحدة من جميع مكونات كركوك لكن لا يمكن إجراء استفتاء هناك مع وجود نازحين ومناطق مغتصبة.

وكان البيت الأبيض قد نفى مؤخرا أن يكون تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أداء الولايات المتحدة في العراق، يحمل أي إشارة لمشاركة قوات برية أمريكية في مهام قتالية في هذا البلد.