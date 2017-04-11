تونس - أ ش أ

تأهل الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، لدور الثمانية ببطولة أفريقيا للأندية المقامة في تونس حتى 16 أبريل الجاري، بفوزه على فريق بجاية الجزائري 3-صفر، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة والأخيرة بدور المجموعات.

وجاءت نتائج الأشواط 25-14، و25-22، و25-16، لصالح الأهلي.

ومن المقرر أن يواجه فريق السيدات في الدور المقبل نظيره المجمع البترولي الجزائري بعد غد الخميس.

وكان الأهلي قد افتتح مبارياته في البطولة بالفوز على السجون الكيني 3-1، ثم فاز على الجامعة الزيمبابوي والمرسى التونسي بنتيجة واحدة “3-صفر”.