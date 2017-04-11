اخبار مصر - الدقهلية

عقد الدكتور/ أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية اجتماعا مشتركا مع القيادات الدينية القبطية رؤساء الكنائس والمطرانيات والقيادات الامنية بالمحافظة والسكرتير العام والمساعد بالمحافظة … وتناول الاجتماع مناقشة الخطط الامنية المتفق عليها لتأمين جميع المطرانيات والكنائس ومواقع الاحتفال خلال عيد القيامة المجيد .

ودعي المحافظ للوقوف دقيقة حداد على الشهداء ضحايا الاعتداء الإرهابي الجبان على كنيستي الاسكندرية وطنطا … وقد اكد المحافظ على التعاون والتنسيق التام من اجل فرض الحراسات المشددة على كافة المطرانيات والكنائس خاصة اوقات الاحتفالات وفى جميع اوقات الصلوات في الدخول والخروج .

وقال المحافظ برغم حقد الارهاب الاسود ومخططاته الخسيسة فان مصر لن تنكسر واضاف انه بالرغم من فجيعة مصر كلها في مصابها الاليم فإنني اتقدم لكم بأطيب التهاني بمناسبة عيد القيامة المجيد وادام الله احتفالاتكم وافراحكم وحفظ الله مصر قادة وشعبا واشاد محافظ الدقهلية بالتعاون الكامل مع كافة الاجهزة الأمنية والقوات المسلحة في حماية مقدرات الوطن في ربوع مصر.