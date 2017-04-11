القاهرة - أ ش أ

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة, سيضع خلال شهر مايو المقبل مخططا لكافة الأراضي التي سيتم عليها إنشاء مراكز تخزين وتعبئة وتغليف للبضائع على مستوى الجمهورية وفقا لاحتياجات كل محافظة, وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والمحافظين.

وأشار الوزير- خلال كلمته بمجلس الأعمال المصري الكندي, اليوم الثلاثاء- إلى أن الوزارة تستهدف تطوير استراتيجية التجارة الداخلية وإنشاء أسواق منضبطة على مستوى كل محافظة ومركز; وذلك للقضاء على منظومة تشوه الأسعار, موضحا أن أغلب الأسواق في

مصر غير منضبطة باستثناء سوق العبور و6 أكتوبر والحضرة بالإسكندرية وقليل من الأسواق في محافظة الإسماعيلية.

وأوضح المصيلحي أن الوزارة تسعى لتطوير أماكن التخزين سواء الموجودة بالموانئ أو القريبة منها, حيث يعاني أغلبها من الضعف والإهمال, ويحتاج إلى التطوير, مؤكدا أنه لابد من تأسيس إدارة للأزمات للتعامل مع المشاكل واتخاذ إجراءات لدرئها قبل حدوثها.

وأشار إلى أن منظومة التجارة الداخلية تتطلب زيادة فاعلية جهاز حماية المستهلك وأفرعه للرقابة على الأسواق وهو ما ظهر في مشروع القانون الجديد, بالإضافة إلى زيادة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني.

وفي نفس السياق, أوضح المصيلحي أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبل تطوير مصلحة

الدمغة والموازين التابعة لها لزيادة دورها في مراقبة الأسواق, فضلا عن تطوير السجل

التجاري والعلامات التجارية.

من جانب آخر, أكد المصيلحي استمرار عمليات تحديث بيانات 19 مليون مستفيد من بطاقات التموين الذكية, والتي بدأت أوائل أبريل الجاري حتى 30 يونيو المقبل, مشيرا إلى أن غرض تحديث البيانات هو وجود قاعدة بيانات توضح لنا المستحقين للدعم.