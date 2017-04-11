نشرة المساء من اخبار مصر
أخبار مصر
قرارات جمهورية بتشكيل المجلس الاعلي الصحافة والاعلام بهيئاته
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني
السيسى يلتقى وزير الزراعة الألمانى لبحث اوجه التعاون
الرئيس يلتقى اسماعيل وشاكر لمتابعة تطوير قطاع الكهرباء
اعلان أسماء قيادات وأعضاء المجلس الأعلى للاعلام
نادية مبروك: تطوير الخطاب الإعلامى يتصدر أولويات الأعلى للصحافة والإعلام
عبدالرحمن رشاد يؤكد اختيار حسين زين للهيئة الوطنية للإعلام موفق
“حسين زين” يناشد الإعلام الخاص بتحمل مسئولياته
أبناء ماسبيرو يرحبون باختيار حسين زين رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى وفداً من أعضاء مجلس النواب الأمريكى
الفريق محمود حجازى يلتقى قائد الجيش الزامبى
بالفيديو ..رئيس الوزراء : مصر تواجه هجمة ارهابية شرسة
رئيس الوزراء يبحث وسفير اندونيسيا التعاون الاقتصادي والتجاري
“الداخلية” تغلق 5 حسابات على مواقع التواصل لتحريضها على العنف
براءة “توفيق عكاشة” من تهمة إهانة وضرب أحد المواطنين بالدقهلية
وزير الداخلية يستقبل نظيره بحكومة الوفاق الوطني الليبية
بابا الفاتيكان يؤكد أن زيارته لمصر ستتم في موعدها 28 و29 ابريل
البابا يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير مارجرجس
الوزراء يقر انشاء كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف
اسكان النواب تناقش ازمة مثلث ماسبيرو
مدير أمن الغربية يتفقد عددا من الكنائس بمدينة المحلة الكبرى
المجموعة الإقتصادية تقر تعديلات قانون سوق المال وترفعه لمجلس الوزراء
الشرقاوي: خطة لزيادة حصة قطاع الاعمال في سوق الادوية
تصاعد دخان أسود من مطار بموسكو
اغتيال قائد كتيبة بالحرس الثوري الإيراني
تركيا تبني أكثر من نصف الجدار على حدودها مع سوريا
منتجعات دهب تستقبل 2025 خلال 24 ساعة
مصرع 4 أشخاص فى حادث بطريق “السخنة/الزعفرانة”
الانتاج الحربي يتعادل مع بتروجيت بهدف في الدوري
لقاء الزمالك والمقاصة الأحد على بتروسبورت
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