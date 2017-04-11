مانشستر - أ ش أ

أكد المدير الفني البرتغالي، جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، أن تعاقد مواطنه الشاب ريناتو سانشيز، مع بايرن ميونيخ الألماني، كان أمراً خاطئاً، معبراً عن ندمه لعدم استقطاب اللاعب معه إلى إنجلترا، في ظل جلوسه معظم الأوقات على مقعد البدلاء.

وانتقد جوزيه مورينيو (54 عاماً) الأسلوب الذي يتعامل به بايرن ميونيخ مع سانشيز (19 عاماً)، الذي انتقل إلى النادي البافاري، قبل بداية هذا الموسم، قادماً من بنفيكا بعقد يمتد حتى عام 2021، مقابل 35 مليون يورو.

يذكر أن سانشيز شارك منذ بداية الموسم في 23 مباراة للفريق البافاري، غير أنه لم يكن أساسياً سوى في ثماني مباريات، خمس منها فقط في الدوري الألماني؛ حيث لا يشركه المدرب أنشيلوتي في المباريات، إلا عندما يريد إراحة لاعبين آخرين.