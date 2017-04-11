القاهرة - أخبار مصر

شدد رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية حسين صبرة على ضرورة مضاعفة الجهود الفكرية والثقافية لمواجهة التطرف والإرهاب، موضحا أن “مصر في هذا التوقيت هي أحوج ما تكون للجهود الفكرية والفنية لمقاومة قوى الشر”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صبرة، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاحه، نيابة عن رئيس هيئة قصور الثقافة صبري سعيد، فعاليات الدورة العشرين لمؤتمر إقليم القناة وسيناء المقام بمحافظة بورسعيد في الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجاري، تحت عنوان “تجليات الهامش بين الواقع والاغتراب”. ويرأس هذه الدورة الكاتب المسرحي دكتور عادل معاطي، ويتولى أمانتها الشاعر محمد عبد الرؤوف، بحضور لفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

وكشف صبرة أن الهيئة العامة لقصور الثقافة بصدد دراسة خطة الأنشطة الثقافية والفنية في الفترة القادمة، والتي ستهدف إلى زيادة ما يقدم منها من أنشطة ثقافية وفنية لمقاومة فكر التطرف والإرهاب.

من جانبه، قال أمين عام المؤتمر إن عنوان المؤتمر يسعى لتصحيح مفهوم الحراك الأدبي ووضع خارطة طريق لحراك حقيقي يقاوم كل القوى الظلامية.

فيما أعرب رئيس المؤتمر عن سعادته لاختياره لرئاسة هذه الدورة، وتحدث عن تاريخ مصر والعلاقة بين الهامش والمركز وكيفية إذابة المساحات الفاصلة.

وبدأت الفاعليات بافتتاح معرض كتاب إصدارات الهيئة، ومعرض آخر أقامته دار نشر الأندلس بساحة قصر الثقافة، بالإضافة لمعرض للفنون التشكيلية لفناني بورسعيد، وتوالت الفعاليات بعزف بالسلام الوطني، أعقبه الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن والأحداث الإرهابية الماضية. كما تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان “طرح البحر” سيناريو وإخراج هاني كامل وتعليق الفنان محمود يس، ويتناول تاريخ المدينة الباسلة وشهادات لأبطال المقاومة في 1956، وقد استخدم المخرج أغنيات السمسمية لتحكي تاريخ المدينة، بالإضافة لعرض فيلم عن شاعر السويس والمقاومة الكابتن غزالي يحكي كيف قاوم المحتل بالشعر والغناء.

واختُتِمت فقرات الحفل بتكريم رئيس المؤتمر الدكتور عادل معاطي، واسم الشاعر الراحل إبراهيم الباني، والشاعر خالد الكيلاني بإهدائهم درع الهيئة، كما تم تكريم رجل الأعمال أشرف الصعيدي ومدير عام فرع ثقافة بورسعيد الفنان هاني حسن بإهدائهم درع الإقليم.