بروكسل - أ ش أ

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة ضد إيران لمدة عام آخر، بسبب ما وصفه بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

وأكد الاتحاد الأوروبي – في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ – إنه تم تمديد حظر السفر, وتجميد أموال بحق 82 شخصا, كما تم تمديد الحظر على صادرات الاتحاد التي قد تستخدم في قمع المعارضة الداخلية.

وبموجب هذا التمديد, يستمر فرض هذه العقوبات حتى ال` 13 من أبريل لعام 2018, وتختلف هذه العقوبات عن تلك التي كان قد تم فرضها على طهران, بسبب برنامجها النووي والتي تم رفعها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي, فرض تلك العقوبات في عام 2011, وكان يتم تمديدها كل عام منذ ذلك الحين, بسبب قمع المتظاهرين السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم, وتستهدف العقوبات الأشخاص المتورطين في أعمال تعذيب أو معاملات غير إنسانية أو رجم أو إعدامات.