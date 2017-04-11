أخبار مصر -د.هند بدارى

كرم المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط 6 أسر من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين اغتالتهم يد الإرهاب بالعريش وكمين النقب بالوادي الجديد ؛ وبحضور المقدم أحمد عرابي نائب المستشار العسكري للمحافظة، وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ، وابوالعيون عزتلي رئيس مركز ومدينة ديروط

وأشار إلى التنسيق مع الوحدات المحلية لإطلاق أسمائهم على مدارس بالأماكن التي ينتمون إليها وتقديم سبل الدعم الممكنة لهم .

و قام محافظ أسيوط بتكريم أسر شهداء القوات المسلحة من أبناء المحافظة الذين استشهدوا في أحداث بمدينة العريش (محمود سيد أحمد ـ الواسطى التابعة لمركز الفتح ، علي ماهر عبدالعال ـ قرية قاوو النواورة التابعة لمركز البداري ، ابراهيم محمد علام ـ بقرية مير التابعة لمركز القوصية) .

كما كرم المحافظ شهداء الشرطة الذين راحوا ضحية الإرهاب الغادر على كمين النقب بالواحات بمحافظة الوادي الجديد (مصطفى علي أحمد ـ مركز القوصية ، مرزوق عطا أحمد جادالرب ـ مركز القوصية ، عبدالسميع فنجري محمد ـ مركز ديروط) حيث سلم أسر الشهداء درع المحافظة التذكاري و 10 آلاف جنيه كمساعدة رمزية تكريماً لأرواح الشهداء.

واستمع المحافظ لطلبات واحتياجات أسر الشهداء وأمر بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها والتنسيق مع رؤساء المراكز المعنيين لدراستها وتنفيذها ومساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة وتوفير مصدر دخل مناسب لهم ولابنائهم موضحاً أن سيتم إطلاق أسماء الشهداء على مدارس بمقر إقامتهم.

وأكد أهالي الشهداء أن أرواحهم مثل أرواح أبنائهم لن تكون غالية على الدفاع والحفاظ على تراب مصر والمساهمة في بناء وطن متماسك ومتقدم والقضاء على الإرهاب الأسود الذي يستهدف زعزعة استقرار البلاد.

وأشار المقدم أحمد عرابي نائب المستشار العسكري بالمحافظة إلى التنسيق مع المحافظة لتنفيذ مطالب أسر الشهداء تكريماً وتخليدًا لأرواحهم مشيداً بالمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط واهتمامه وتكريمه لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة من أبناء المحافظة والجهود المبذولة لإستجابتهم لطلباتهم لافتاً إلى أهمية الوقوف خلف أسر الشهداء ومساعدتهم بكل الطرق الممكنة .