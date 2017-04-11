القاهرة -أخبار مصر

إلتقى الفريق أول / صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، وفداً من أعضاء مجلس النواب الأمريكى والذى يزور مصر حالياً برئاسة النائب هارولد روجزر رئيس اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية بلجنة الإعتمادات بمجلس النواب الأمريكى .

تناول اللقاء تبادل رؤى الجانبين تجاه عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط .

وأكد القائد العام على إعتزازه بعمق الروابط الراسخة التى تجمع البلدين ، معرباً عن تطلعه إلى تنامى أوجه التعاون المشترك خاصة فى مجالات التعاون العسكرى .

وقدم أعضاء الوفد الأمريكى التعازى لجموع الشعب المصرى فى ضحايا الهجمات الإرهابية الخسيسية التى تعرضت لها مصر مؤخراً ، معربين عن دعم الإدارة الأمريكية الكامل لمصر فى حربها ضد الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف .

وأكد أعضاء الوفد أهمية الدور المصرى فى منطقة الشرق الأوسط معربين عن حرصهم على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة .

حضر اللقاء الفريق / محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .