القاهرة - أ ش أ

أكد المدير التنفيذي للغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، اندرياس هيرجنروتر، أن مصر تعتبر شريكاً استراتيجياً لألمانيا، نظراً لأنها تعد أهم سوق للماكينات الألمانية وتكنولوجيا النباتات في منطقة الشرق الأوسط، كما تعد الصناعة الألمانية ثان أكبر مورد لمصر.

وأشار هيرجنروتر – على هامش المنتدى المصري الألماني الأول للزراعة، والذي نظمته الغرفة اليوم الثلاثاء – إن حجم الصادرات الألمانية إلى مصر زاد بنسبة 33.4%، لتصل إلى ما يقرب من 4.4 مليار يورو، منوهاً بأن حصة التصدير بين الجانبين زادت بنسبة 11% في عام 2016، مقارنة بالعام السابق له.

من ناحية أخرى، أكد هيرجنروتر أن المنتدى المصري الألماني الأول لأعمال الزراعة سيعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة أن الهدف منه هو تحسين سلالات المحاصيل الزراعية، كما سيتيح مناقشة دراسة السوق المصري لماكينات تصنيع المنتجات الزراعية