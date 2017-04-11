القاهرة - أ ش أ

رحب العاملون في اتحاد الإذاعة والتليفزيون باختيار حسين زين رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام باعتباره من أبناء ماسبيرو حيث نجح خلال فترة توليه قطاع قنوات النيل المتخصصة خلق حالة من التطوير بالأداء الإعلامى .

وهنأ القائم بأعمال رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون إبراهيم العراقي حسين زين بتوليه منصب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام متمنيا له التوفيق فى مهمته الجديدة ، وتحقيق الأهداف والانجازات التي تصب فى مصلحة الهيئة الجديدة والعاملين بها وتحقيق المنافسة في الساحة الإعلامية .

يشار إلى أن حسين زين نجح فى تطوير قنوات القطاع المتخصصة وتحقيق نسب مشاهدة عالية بقناة نايل سبورت وأرباح قدرت فى العام الأول لتوليه ب 46 مليون جنيه .

وتعد الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتهدف إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج التلفزيوني والإذاعي والرقمي والصحفي والخدمات الهندسية المتعلقة بها ، وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها أن تتعاقد وأن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك .

ويتولى إدارة الهيئة الوطنية للإعلام مجلس إدارة يختص بإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها ، وتعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بهذه المؤسسات وعزلهم في حالة إخلالهم إخلالا جسيما بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين.