القاهرة - أخبار مصر

يدخل عشرات السجناء في زنازينهم حبساً طوعياً ذاتياً يأخذهم من واقعهم المرير ليتعلموا أصول الانضباط الروحي القائم على رياضة اليوجا.

ويعيش مدربهم الشاب بشير رع منذ عام ونصف مغامرة إنسانية وطموحة تتمحور على تعليمهم هذه الرياضة ودمجهم في حياة روحية.

ويأمل المدرب اللبناني بأن يغير حياة بعض الذين يقضون عقوبتهم في سجن رومية نحو الأفضل وأن يجعلها أكثر إشراقا وأقل فوضوية.

ويتعاون المدرب رع في عمله التطوعي مع جمعيات خيرية لبنانية تعمل على تحسين أوضاع السجناء في لبنان. وتحاول الجمعيات توجيه السجناء نحو مختلف الممارسات الفنية كالتمثيل المسرحي أمام جمهور صغير والتأليف الروائي عبر سرد قصصهم الشخصية بهدف العلاج النفسي وفهم أسباب الجريمة التي أودت بهم إلى السجن.

وفي حين كان صف اليوجا من الصفوف الأسبوعية الإجبارية للسجناء فوجئ بشير رع مع مرور الوقت بعشرات السجناء الجدد يطلبون الانضمام إلى الصف.

وأشار رع الي تضاعف عدد الراغبين في المشاركة مما ادي الي نفاذ السجادات المخصصة لممارسة اليوجا. فوجه نداء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للراغبين في مساعدة السجناء على اقتناء سجادة خاصة يمارسون اليوجا عليها،وفي الحقيقة لم يتوقع هذا التجاوب الجماعي الرائع”.

فقد تهافت الناس على تقديم السجاد وبعضهم قدم المال لنشتري ما يلزمنا من معدات في الصف.”