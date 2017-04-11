موسكو - أ ش أ

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن العاصمة الروسية موسكو, ستشهد نهاية الأسبوع الجاري, قمة للمحادثات الثلاثية بين وزراء خارجية كل من روسيا وسوريا وإيران.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن السفير السوري في موسكو اليوم /الثلاثاء/ قوله “إن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيغادر دمشق متوجها إلى موسكو في زيارة رسمية.

وأشارت القناة إلى أن المحادثات ستركز على ما وصفته ب`”المزاعم الأمريكية” باستخدام غاز سام في الهجوم على إقليم إدلب في سوريا, وما تبعه من هجوم صاروخي أمريكي على

قاعدة جوية سورية.