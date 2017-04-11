الزقازيق-أ ش أ

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار الدكتور صابر غلاب وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد وحاتم محمد محمود بإحالة 12 من أهالى قرية شيط الهوى بمركز كفر صقر إلى فضية المفتى لقيامهم بقتل بلطجي شقي خطر والتمثيل بجثته .

وسحله وتوثيقه بالحبال على شجرة وإشعال النيران فيه انتقاما منه لقيامه بخطف فتاة لابتزاز أسرتها ومطالبتها بسداد فدية لإطلاق سراحها والتي تم انقاذها بمعرفة أهل الخير الذين استغاثت بهم.

وترجع وقائع القضية إلى شهر مارس من عام 2013 حيث قام المجنى عليه المسجل خطر بخطف جارته 17 عاما بتوك توك أثناء عودتها من درس وقام بتخديرها واصطحبها معه إلى القطار المتجه إلى الصعيد وأثناء ذلك استردت الفتاة وعيها وبدا عليها علامات الفزع والرعب والإنهيار فاشتبه فيه أحد الركاب والذي استنجدت به وسارع بحمايتها واصطحبها معه إلى محافظة سوهاج وقام بإبلاغ أسرتها هاتفيا والتي حضرت على الفور لاستلامها وعندما عادت الفتاة لقريتها علم الأهالى بالجريمة الشنعاء وعقدوا العزم على الانتقام من المتهم .