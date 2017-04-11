القاهر - أخبار مصر

ربما ستجد الطفلة “كاديجو” صعوبة في الإجابة على سؤال مكان ميلادها عندما تكبر، إذ أنها ولدت بين السماء والأرض، وبالتحديد على ارتفاع 13 ألف مترا فوق أفريقيا.

فقد صعدت الفرنسية من أصل غيني “ديابي نافي” والدة “كاديجو” إلى طائرة الخطوط الجوية التركية المتوجهة من كوناكري عاصمة غينيا إلى إسطنبول عبر واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، دون أن تخبر أفراد الطاقم أنها حامل في شهرها التاسع.

وبعد فترة ليست بالطويلة من إقلاع الطائرة باغتت ديابي آلام المخاض، وهرع طاقم الطائرة المدرب على التعامل مع تلك المواقف، لمساعدة ديابي، ولم يمر وقت قصير حتى تمت عملية الولادة بنجاح، لتخرج كاديجو إلى الدنيا في الطائرة، وسط دهشة وسعادة الركاب وطاقم الطائرة.

وعن تلك اللحظات الفريدة قالت المضيفة “دمت حاجي أوغلو”، طفلة تُولد على طائرة تركية فوق ارتفاع 13 ألف مترإن طاقم الطائرة تعامل مع الوضع بسرعة كما فعل مرارا في التدريبات، وقام بتوزيع المهام بين أفراده، مضيفة أنها لم تشعر بالارتباك لأن الأمر بدا وكأنه أحد التدريبات.

أما المضيفة “بثينة إنانير”، التي ساعدت ديابي على الولادة، فقالت إن إحدى زميلاتها أخبرتها أن إحدى الراكبات على وشك الولادة، فهرعت لمساعدتها باعتبارها تجيد اللغة الفرنسية، وأوضحت بثينة أن ديابي وضعت مولودتها وهي واقفة على قدميها، حيث كان ذلك هو الوضع الأفضل بالنسبة لظروف الطائرة، وهكذا خرجت المولودة على مقعد الطائرة.