الإسماعيلية - أ ش أ

أكد مدرب الإسماعيلي، محمد محسن أبوجريشة، صعوبة لقاء الشرقية، خاصة أن كل الفرق تبحث عن جمع النقاط، في ظل التنافس على المقدمة أو الهروب من شبح الهبوط هذا الموسم.

وأضاف أبوجريشة إن الشرقية من الفرق الجيدة؛ حيث نجح عماد النحاس مديره الفني في إعادة تنظيم صفوفه، ويعمل على غلق المساحات، واللعب على الثغرات الموجودة بالفرق الأخرى.

ولفت مدرب الدراويش إلى أن صفوف الفريق مكتملة، بعد تماثل المصابين للشفاء، مشدداً على هدف الفريق في حصد النقاط الثلاث واستعادة ذاكرة الانتصارات.