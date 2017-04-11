أخبار مصر- حمودة كامل

يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، في المؤتمر الدولي تنمية الإبتكار والإبداع للصناعات التقليدية والتراثية والسياحية والذي يقام بالتعاون مع مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية والابتكار، و تستضيفه جامعة القاهرة في الفترة من 12 حتي 13 ابريل.

تأتي مشاركة صندوق التنمية الثقافية إيمانا بدورة في تنمية التراث وإحياء الحرف التراثية والتقليدية ودعم الصناعات الإبداعية، ومساندة الجهود التي تساهم بها الجهات الوطنية في الحفاظ وتنمية التراث الثقافي،

و يتضمن البرنامج الندوة الاستراتيجية لتنمية التراث والصناعات التقليدية والتراثية والسياحية لدراسة التحديات التي تواجه تلك الصناعات والحلول الاستراتيجية

ويقيم الصندوق معرضا للصناعات التراثية والتقليدية يشارك فيه حرفيون من مركز الحرف التراثية ومحافظات مصر.

وتزامنا مع اليوم التراث العالمي يستضيف بيت السحيمي معرض فني تراثي يوم 16 أبريل يشارك فيه فنانون ومصممون وسوق للحرف التراثية ويستمر حتي 21 من نفس الشهر