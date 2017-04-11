مديرو الأمن يتفقدون إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية 2017/04/11 - 17:45 مديرو الأمن يتفقدون إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية2017-04-11T17:45:17+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة حالة الطوارئ .. إجراء استثنائي لمواجهة الإرهاب جنازة عسكرية مهيبة للشهيد أمين شرطة عصام أحمد عبدالرازق بالبحيرة شعائر الصلاة على جثامين 11 من شهداء الكنيسة المرقسية في دير مارمينا مجلس الوزراء يوافق على تعديلات بالإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن ومكافحة الإرهاب مجلس الوزراء يوافق على فرض حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد إعتباراً من الواحدة ظهر اليوم المؤتمر ال15 لطب التخدير يستعرض أساليب جديدة أكثر أماناً خلال التدخلات الجراحية
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