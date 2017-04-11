الاسماعيلية-أ ش أ

قام وفد من القيادات التنفيذية والأمنية بالإسماعيلية برئاسة اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه مساعد وزير الداخلية لمنطقة

القناة وسيناء اللواء محمود الديبومدير أمن الإسماعيلية اللواء عصام سعد بزيارة كنيسة الأنبا بشوي, لتقديم العزاء في شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية.

وذكر المحافظ في تصريح اليوم الثلاثاء أن “الدين الإسلامي والدين المسيحي لا يختلفان في التعامل السمح فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين وسيدنا عيسى عليه السلام نبي رحمة وسلام” لافتا إلى أن الهدف من الأعمال الإرهابية هو خلخلة أوصال الدولة وأن نصل إلى أن نكون دولة تسودها الفوضى.

بالضغط على مفصل بين طرفي النسيج المجتمعي عبر الضغط علي المفصل لتشتيت الوحدة وهو الأمر الذي لن يحدث و من جانبه ذكر وكيل مديرية الأوقاف بالإسماعيلية الشيخ السيد عطية “إننا كمسلمين جميعا لا نختلف على التوصية بالحفاظ على الإخوة الأقباط كما أوصانا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وإننا جميعا نشكل نسيج هذه الأمة, ومتساوون في كل الحقوق والواجبات .