موسكو - أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, إن الوضع في سوريا بات يذكرنا بما حدث في العراق عام 2003, عندما بدأت الولايات المتحدة حملتها على بغداد بعد كلمة في مجلس الأمن.

وأضاف بوتين – في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي سيردجو ماتاريلا, حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/- أن لدى روسيا معلومات من مصادر موثوقة بأن استفزازا يخص الأسلحة الكيميائية يحضر له على الأراضي السورية, بما في ذلك منطقة دمشق.

وتابع بوتين “خلال المباحثات مع ماتاريلا تم التطرق إلى القضايا العالمية والإقليمية, وتمت الإشارة إلى أن التهديد الرئيسي للأمن العالمي يأتي من الإرهاب, ومحاربته ممكنة من خلال توحيد جهود المجتمع الدولي”.

يشار إلى أن بوتين التقى في موسكو اليوم, نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا, لبحث مسائل العلاقات الثنائية, وجملة من القضايا الدولية الملحة الأخرى.. حسبما ذكر الكرملين.

وأضاف الكرملين أن “ماتاريلا وصل إلى موسكو بدعوة من بوتين, في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام, سيجري خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين روس آخرين, بينهم رئيس الوزراء دميتري مدفيديف, وبطريرك موسكو.