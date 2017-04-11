موسكو - أ ف ب

وصل وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون الثلاثاء الى موسكو لمواجهة القيادة الروسية حول دعمها نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

ومن المقرر ان يجري الاربعاء محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

كان تيلرسون صرح في وقت سابق خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ايطاليا انه يتعين على روسيا اعادة النظر في تحالفها في ظل الهجوم الكيميائي الذي تتهم واشنطن دمشق بارتكابه في خان شيخون في شمال غرب سوريا.

وأضاف “اعتقد انه من المفيد ايضا التفكير في انحياز روسيا الى نظام الاسد والايرانيين وحزب الله” في الحرب المستمرة في سوريا منذ ست سنوات.

وتابع الوزير الامريكي متسائلا “هل يخدم هذا التحالف مصالح روسيا على المدى الطويل؟ ام ان روسيا تفضل ان تكون الى جانب الولايات المتحدة والدول الغربية الاخرى ودول الشرق الاوسط التي تسعى الى حل الازمة السورية”؟