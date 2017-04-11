اخبار مصر-شيماء صالح

وجه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الدعوة للهيئات الإعلامية التي صدر قرار بتشكيلها، دعوة للحضور غدا الأربعاء للبرلمان للإدلاء أمامه بالقسم المنصوص عليه في القانون.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر القرارات الجمهورية ١٥٨ و١٥٩ و١٦٠ بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وذلك طبقاً لنصوص ومواد القانون ٩٢ لسنة ٢٠١٦ والذي نص على تشكيل المجلس والهيئات المذكورة بناء على ترشيحات مجلس الدولة ومجلس النواب ونقابة الصحفيين والإعلاميين والعاملين بالطباعة والصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتى الإتصالات والمالية.